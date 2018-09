Gevangene ontsnapt uit ziekenhuis Rotterdam: handboei zit nog vast aan linkerhand

1 / 2 1 / 2 Elias Adahchour wordt gezocht Ⓒ Politie

Rotterdam - UPDATE 17.15 uur - Met speurhonden, agenten op straat en een helikopter is de politie in Rotterdam op zoek naar een ontsnapte gevangene. De 24-jarige Elias Adahchour nam woensdag om 13.30 uur de benen vanuit het Sint Franciscus Gasthuis, waar hij voor behandeling naartoe was gebracht. Hij loopt rond met boeien om zijn linkerhand.