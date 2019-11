Hond doodziek na eten vergiftigd vlees

Foto ter illustratie Ⓒ Hollandse Hoogte / Richard Brocken

AMSTERDAM - De hond van Daniëlle Rietveldt is doodziek geworden nadat hij op de Jan van Galenstraat in Amsterdam gegeten heeft van een stukje worst dat gevuld was met landbouwgif. „Hij zakte door zijn poten en begon te kwijlen.”