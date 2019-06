Autist Tim (15) dupe tropenrooster

Tim van den Akker moet thuisblijven van school, omdat het tropenrooster niet te combineren valt met de ophaaltijd die de taxi hanteert. Ⓒ Eigen foto

Otterlo - Veel scholen stappen deze week met de hitte over op tropenroosters, maar Tineke van den Akker uit Otterlo is daar niet blij mee. De school van haar autistische zoon Tim (15) gaat twee uur eerder uit, maar zijn taxi kan hem niet eerder ophalen. Van den Akker is daar woest over en houdt hem thuis. „Het is algemeen bekend dat kinderen met autisme heel slecht tegen wachten kunnen.”