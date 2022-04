Premium Het beste van De Telegraaf

Marcel en Erna kwamen belofte na: ze namen de kinderen van verongelukte vrienden op in gezin

Marjolein Elfring

Marcel van Deursen en Erna Molenaar bij een familieportret uit 2001, twee jaar na het noodlottige ongeval. Ⓒ Foto Erna Faust

Aan de muur hangt een grote zwart-witfoto. Twee blonde hoofden, Jan en Hans, en twee met donker haar, Marit en Rens. Vrolijk lachend, het straalt er vanaf dat ze familie zijn. In alle opzichten, behalve biologisch. Ook dat is in één oogopslag duidelijk.