Helft minder asielzoekers

In totaal deden 31.600 mensen een asielaanvraag in ons land, de meesten uit Syrië, Albanië en Eritrea. Uit Syrië kwamen vorig jaar ook de meeste aanvragers van gezinshereniging. Het aantal nareizigers voor gezinshereniging was vorig jaar lager dan in 2015 (in totaal 11.800), maar het steeg de laatste maanden wel. Dat komt omdat veel oorlogsvluchtelingen uit Syrië zo ver zijn met hun asielprocedure dat ze hun gezin kunnen laten overkomen naar Nederland.

In december was een trendbreuk te zien in het aantal nieuwe asielzoekers uit landen waar helemaal geen oorlog is, zoals Marokko en Algerije. Een kleine groep asielzoekers uit deze landen zorgt in een aantal gemeenten voor veel overlast. In de laatste maand van vorig jaar halveerde het aantal nieuwkomers uit Algerije tot ongeveer honderd; ook uit Marokko kwamen veel minder mensen (133 tegen 224 in november). Vorig jaar deden minstens vijfduizend mensen uit veilige landen een nagenoeg kansloze asielaanvraag in Nederland.