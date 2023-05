Verwijderen klimaatleuzen kostte Den Haag al duizenden euro’s

Kopieer naar clipboard

Terwijl het verkeer langsraast, bekladt een van de activisten de muur van de Utrechtsebaan in Den Haag. Ⓒ Regio15

DEN HAAG - De kosten voor het verwijderen van de klimaatleuzen die demonstranten van Extinction Rebellion meermaals hebben aangebracht op Utrechtsebaan (A12) in Den Haag lopen in de duizenden euro’s. Dat laat de gemeente Den Haag weten in een brief aan de gemeenteraad.