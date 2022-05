Dode gevonden na brand in appartement Ermelo

Premium Film

Documentairemaakster Heddy Honigmann: ontwapenend openhartig, grenzeloos nieuwsgierig

Toen gelauwerd filmmaakster Heddy Honigman in 2018 tijdens een interview met De Telegraaf vertelde dat zij werkte aan een documentaire over mensen van honderd jaar en ouder (100 Up, 2020), stelde ze nog vrolijk dat zijzelf óók zo oud hoopte te worden. Tegen beter weten in, want toen al liet haar gez...