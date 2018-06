Iran tegen komst VS naar Syrië-overleg

„We hebben de Amerikanen niet uitgenodigd en we zijn tegen hun aanwezigheid in Astana”, zei de minister. In de Syrische burgeroorlog heeft Iran de kant van het regime van president Bashar Assad gekozen. De VS daarentegen steunen de rebellen.

De Iraanse president Hassan Rohani noemde het vredesoverleg in Astana eerder de eerste stap in de goede richting. Het kost volgens hem tijd om de problemen in het land na jaren van burgeroorlog op te lossen. Het belangrijkste is volgens hem dat de wapenstilstand houdt, zodat politieke onderhandelingen mogelijk blijven.