Bestuurster A17 Roosendaal heeft engeltje op haar schouder

Weginspecteur Jeroen van Rijkswaterstaat vertelt aan Omroep Brabant dat de vrouw ’behoorlijk was geschrokken.’ „Dat is ook logisch. Als zo’n zwaan op je voorruit klapt, moet je wel even bibberen.” In zijn tien jaar als weginspecteur is het pas de tweede keer dat Jeroen dit ziet. „Gelukkig gebeurt het niet zo vaak.”

Heldin

Met bewondering kijkt de weginspecteur terug op het handelen van de bestuurster. Ze wist haar auto veilig op de vluchtstrook te parkeren. „Sommige mensen trappen in een reflex op de rem en staan dan stil op de snelweg.”