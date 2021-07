’Oorzaak tientallen doden na vaccinatie onbekend’

Bij 73 van de 257 meldingen van overlijden na coronavaccinatie was de precieze doodsoorzaak onbekend, bevestigt Lareb na vragen van BNR. Het gaat om zo’n 30 procent van de gevallen die tot midden april bij Lareb werden gemeld.

„Soms wordt de informatie niet aangeleverd omdat degene die de melding maakt niet over de informatie kán beschikken. Een nabestaande of verzorgende heeft geen toegang tot alle gegevens in het ziekenhuis”, zegt Lareb-directeur Agnes Kant. „We gaan tot het gaatje om de informatie alsnog te achterhalen, maar dat lukt niet altijd. Daar kunnen heel veel redenen voor zijn, bijvoorbeeld omdat de informatie er niet is. Als iemand thuis plotseling overlijdt, weet je vaak niet wat er precies is gebeurd.”