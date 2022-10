14-jarig slachtoffer steekpartij Hoorn overleden

Door Robert Vinkenborg Kopieer naar clipboard

Bij het Tabor College Oscar Romero, aan de Bouwsteen in Hoorn, werd de 14-jarige jongen neergestoken. Ⓒ ANP / Inter Visual Studio

Hoorn - De 14-jarige jongen uit Hoorn die sinds woensdag na een steekpartij bij het Tabor College Oscar Romero in Hoorn zwaargewond in een ziekenhuis in Amsterdam lag, is zondag overleden.