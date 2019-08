Misbruikschandalen scouting onderzocht

„We zijn zeer begaan met alle slachtoffers van misbruik en bieden aan iedereen die tijdens zijn verblijf bij de scouting heeft geleden onze oprechte excuses aan”, aldus de Boy Scouts of America. „We geloven de slachtoffers, we steunen hen, we betalen de begeleiding door een aanbieder naar keuze en we moedigen hen aan om naar voren te komen.”

De verklaring komt een dag nadat een rechtszaak is aangespannen in de staat Pennsylvania. Daar wordt een leider van de scouting beschuldigd van seksueel misbruik van een jongen. Dat gebeurde tijdens kampen en bij dagexcursies. Een ander lid wordt beschuldigd van medeplichtigheid.

Heeft u soortgelijke ervaringen bij de scouting in Nederland, of kent u mensen die hiermee te maken hebben gehad? Mail uw verhaal naar onze verslaggever Marcel Vink: m.vink@telegraaf.nl