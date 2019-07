De Nederlander neemt van alles mee in de vakantiekoffer Ⓒ TLG ARCHIEF

Amsterdam - In het buitenland kun je lang niet alle oer-Hollandse producten in de supermarkt kopen. Vaak zijn ze ook duurder, blijkt uit CBS-cijfers. En daarom nemen Nederlanders ze gewoon mee in de koffer. „De laatste vakantie zat er twee kilo kaas in!”