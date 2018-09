Meeste flitsboetes in Zuid-Holland

In de Zuid-Holland werden meer dan 1,4 miljoen hardrijders en 85 duizend mensen die door rood reden geflitst. In Friesland (14.000 hardrijders en 500 door rood) werd het minst geflitst. Bekijk hieronder hoeveel er werd geflitst in jouw provincie ( of klik hier):

Bekijk hier hoeveel boetes er per flitspaal zijn uitgedeeld.

Het totale aantal boetes steeg in 2016 naar ruim 9,4 miljoen, 1,5 miljoen meer dan het jaar ervoor. Snelheidsovertreders vormen het leeuwendeel: ruim 7,9 miljoen. Ze kregen een gemiddelde boete van 9,4 miljoen.

Het aantal keer dat geflitst werd steeg door het feit dat alle palen nu digitaal zijn en dus 24 uur per dag kunnen werken. Vroeger moesten fotorolletjes verwisseld worden, maar dat speelt nu geen rol meer.

De politie is vorig jaar actiever gaan handhaven en heeft meer overtreders staande gehouden: ruim 357.000 tegen ruim 241.000 het jaar daarvoor. In 2015 waren er nog acties van de politievakbonden in verband met de cao-onderhandelingen, waardoor er minder werd gecontroleerd.