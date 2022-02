Oekraïense vrouwen op schietles, zelfs oma Valentyna (79): ’Ik wil mijn land niet verliezen’

Premium Columns

In Turkije ben je al snel een pion van de vijand

Correspondent zijn in Turkije is een uitdaging voor een journalist. Volgens de internationale organisatie Reporters without borders (RSF) staat het land qua persvrijheid pas op de 153ste plaats van de 180 onderzochte landen en staat 90% van de Turkse media onder controle van de regering in Ankara. T...