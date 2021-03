Ontsnapte koe met lasso gevangen in Utrecht

De koe had blijkbaar zin haar benen te strekken en was gaan wandelen in Utrecht Noord. Het dier was niet van plan zich zomaar mee te laten nemen door de politie. Toen het meermaals niet lukte de koe te vangen, schakelde de politie een veearts in. De veearts wist de koe met een lasso te vangen.

Het dier is teruggebracht naar haar stal, laat de politie via Facebook weten.