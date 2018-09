Kettingbotsing op Van Brienenoordbrug

Chaos op de Van Brienenoordbrug na een kettingbotsing. Ⓒ GinoPress

DEN HAAG - Op de Van Brienenoordbrug in Rotterdam zijn maandagavond een groot aantal auto’s op elkaar gebotst. Elf voertuigen klapten op elkaar nadat er in de file was geremd. Twee personen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht, aldus de politie.