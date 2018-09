Cash verdwijnt uit Amsterdamse nachtbus

Dit gaat in op 31 januari 2017, maakt de Amsterdamse vervoerder maandag bekend. In de gewone bussen gaat betalen met contant geld verdwijnen vanaf 26 maart van dit jaar. Vanaf dan kan er in geen enkele van de circa 200 GVB-bussen meer met munt- of briefgeld worden betaald.

GVB werkt sinds vorig jaar, samen met de andere vervoerders in de regio, hard aan het invoeren van een cashloos openbaar vervoer in de hoofdstad. Een serie overvallen op busbestuurders begin 2016 was hiervoor de aanleiding.

Kaartverkoop ’aan de wal’, dus bij kaartautomaten en voorverkooppunten in de stad (winkels, hotels en servicebalies) en op luchthaven Schiphol, wordt gestimuleerd. Het betalen via de OV-chipkaart en het van tevoren kopen van een kaartje werkt het snelst, want het apart betalen in de bus zorgt voor oponthoud.

Inmiddels zijn er in 200 bussen pinapparaten ingebouwd. Wie onverhoopt geen kaartje heeft en ook geen saldo op de OV-chipkaart heeft, kan alsnog met de pinpas of creditcard een reisbewijs kopen. Mobiele serviceteams zullen de eerste periode ’s nachts aanwezig zijn op een aantal drukke haltes om reizigers te informeren over verkoopmogelijkheden.

Op 1 januari 2018 moet het gehele openbaar vervoer in Amsterdam cashloos zijn.