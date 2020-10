Zorgen over opmars militante sekte: 'Blanken zullen worden uitgeroeid'

De bejaarde sekteleider Louis Farrakhan spreekt zijn vele volgelingen toe. Ⓒ Corbis via Getty Images

De militante sekte Nation of Islam probeert voet aan de grond te krijgen in Nederland en heeft hier sinds kort een afdeling. Zwart racisme en Jodenhaat staan hoog in het vaandel. De AIVD doet onderzoek naar dit soort ’identitair extremisme’, dat de wind in de zeilen heeft dankzij de anti-racismeprotesten.