Inval in woning in zaak liquidatiepoging advocaat in Gronau

Vrijdag precies een jaar geleden werd advocaat Philippe Schol in Duitsland tijdens het uitlaten van zijn hond vanuit een voorbijrijdende auto beschoten. Hij raakte zwaargewond maar overleefde de moordaanslag wel. De politie stelt dat er een link is tussen deze schietpartij en een faillissement waarbij de advocaat, die werkzaam is in Enschede, als curator was betrokken.

Een maand voor de liquidatiepoging werd in het Twentse Losser een nieuwe sportschool, die in de plaats was gekomen voor de failliet verklaarde sportschool, beschoten. Op basis van forensisch onderzoek concludeert de politie dat beide beschietingen verband houden met elkaar.

In de zaak van de beschieting van de advocaat is een beloning van 17.500 euro uitgeloofd voor de gouden tip.