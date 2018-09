Zelfbewust is hij zeker maar een realist bepaald niet. Gezien de te verwachten zetels van het gehele linkse blok is een dergelijkse uitspraak even dwaas als dom. En de SP wil onder geen beding in een kabinet met de VVD. Een al even dom en ondoordacht standpunt.

Er is in dit land nog nooit een linkse meerderheid mogelijk gebleken en gezien de peilingen is dat ook nu uitgesloten. In dat licht bezien zijn de gedane uitspraken eigenlijk een beetje zielig en moet je medelijden hebben bij zoveel onbenul.

Oane Jansen, Feanwâlden