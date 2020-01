KLM blijft voorlopig vliegen naar China

Sinds maandag biedt KLM haar passagiers wel de mogelijkheid om hun China-vlucht kosteloos te annuleren of om te boeken naar een later tijdstip. Een woordvoerder wil niet zeggen hoeveel reizigers daarvan gebruikmaken.

Halfleeg

De indruk van een luchtvaartingewijde is wel dat diverse KLM-vluchten van en naar China nu halfleeg moeten zijn, omdat ook veel Chinese passagiers afhaken. Dat wil de KLM-zegsman uit concurrentieoverwegingen evenmin bevestigen.

Woensdagochtend sloeg in de vliegindustrie de vlam in de pan, toen British Airways bekendmaakte alle vluchten naar China met onmiddellijke ingang op te schorten tot maart. De Britse autoriteiten ontraden reizen naar China. Ook in de Verenigde Staten worden onder andere door United veel China-vluchten geschrapt. Er zijn nu controles op Amerikaanse luchthavens.

Er is in Nederland nog geen negatief reisadvies naar China, behalve de provincie Hubei van de stad Wuhan, waar de soms dodelijke infectieziekte vorige maand uitbrak. Inmiddels zijn er vele duizenden besmettingen, verspreid over de wereld.

Negatief reisadvies

,,We houden de kwestie samen met bijvoorbeeld het RIVM heel goed in de gaten, maar lopen nooit vooruit op besluiten om een negatief reisadvies af te kondigen. Alleen als daar voor ons aanleiding toe is, zouden we het bestaande advies verder kunnen aanscherpen”, aldus een woordvoerster.