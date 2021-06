Bekend Russisch oppositielid ontvlucht land uit angst arrestatie

De criticus van het Kremlin zei dat hij van kennissen met nauwe banden met de regering gehoord had dat er strafmaatregelen tegen hem worden geformuleerd, zodat hij niet kan deelnemen aan de parlementsverkiezingen in de herfst. Het voormalige lid van de Doema, het Russische parlement, hekelt dat er alles aan gedaan wordt om ervoor te zorgen dat hij zich geen kandidaat kan stellen.

Goedkov werd donderdag vrijgelaten, nadat hij 48 uur werd vastgehouden in de vakantie. Zijn arrestatie werd op kritiek onthaald vanuit de Europese Unie. Hij werd samen opgepakt met Andrej Pivovarov, die van een vlucht richting Polen geplukt werd. Die moet wel twee maanden in de gevangenis blijven. Pivovarov is de vroegere directeur van Open Rusland, de beweging van de Russische oligarch in ballingschap en Kremlincriticus Michail Chodorkovski.

Hardhandig

Oppositieleden klagen al jaren aan dat de machthebbers in Rusland hardhandig optreden tegen andersdenkenden. Tientallen leden van de oppositie zitten al in de gevangenis.

President Vladimir Poetins partij Verenigd Rusland hoopt in september opnieuw een absolute meerderheid te behalen in de Doema. Goedkov liet weten dat hij zeker tot aan de verkiezingen in het buitenland zal blijven. Zijn familie en vrienden, die eveneens bedreigd worden, zullen die beslissing begrijpen, schreef hij.