Minister Koolmees niet op kieslijst D66

Mocht D66 na de verkiezingen in maart terugkeren in de coalitie wil hij best overwegen om opnieuw minister te worden, maar het Kamerlidmaatschap ziet hij niet meer zitten. „Dat heb ik 7,5 jaar met veel liefde gedaan”, blikt hij terug. Die periode ziet hij als voorbij.

De kandidaatstelling voor de kieslijst bij D66 is inmiddels afgerond. Eerder liet D66-Kamerlid Kees Verhoeven al weten zich niet meer kandidaat te stellen. Ook bij andere partijen zijn er Kamerleden die niet meer terugkeren. Zo zwaait Joël Voordewind (CU) af, evenals Bram van Ojik (GL).