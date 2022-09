Neergeschoten man gevonden in Rotterdamse woning

ROTTERDAM - In een woning aan de Clemensstraat in de Rotterdamse wijk Charlois is in de nacht van maandag op dinsdag rond 03.40 uur een gewonde man gevonden. Hij was volgens de politie bij bewustzijn en is met een ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis.