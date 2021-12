Peter R. de Vries wist dat hij gevaar liep, maar contact met overheid verliep ’moeizaam’

In overleg met de familie liet Nieuwsuur zondagavond enkele fragmenten uit het interview zien. In het vraaggesprek blikt de misdaadverslaggever terug op de moord op Derk Wiersum, de advocaat van kroongetuige Nabil B. Eerder werd de broer van Nabil B. doodgeschoten. Die liquidatie zag De Vries als ’represaillemaatregel’ van de drugsbende. „Iedereen om wie jij geeft loopt gevaar. Als wij de kans krijgen zullen we die doodschieten.”

De Vries pleitte in het interview niet alleen voor een strafrechtelijk, maar ook een bestuurlijk onderzoek naar de moord op Wiersum. „Dit is iets wat je had kunnen zien aankomen. Er was voor gewaarschuwd”, aldus De Vries. „Dit is zo’n schokkende moord geweest dat een nader onderzoek wel op zijn plaats is, zoals ook is gebeurd bij de moord op Fortuyn en Van Gogh.” Dat dat niet volgde, ’verbaasde’ de misdaadverslaggever. Volgens De Vries is het mogelijk dat mensen ’de hand boven het hoofd’ wordt gehouden. „Ik zie telkens een patroon van fouten, een rode lijn bij de handelswijze van het Openbaar Ministerie.”

’Wrang’

Royce de Vries, de zoon van Peter, was te gast in de uitzending. Het gaat ’naar omstandigheden goed’, meldde hij namens de familie De Vries. „We hebben er bijna een baan bij, omdat we allemaal proberen iets op te pakken waar mijn vader mee bezig was. Het is heel fijn om weer nieuwe beelden van hem te zien. (...) Als je dit terugkijkt met de kennis van nu, is het zeer wrang. Hij wist dat er een bepaalde dreiging vanuit ging dat hij de kroongetuige bijstond.”

„Als je ziet hoeveel er is misgegaan - de concrete waarschuwingen en bedreigingen die er lagen - maar er eigenlijk geen maatregelen zijn genomen: ja, dat roept vraagtekens op”, zegt Royce over het moordonderzoek naar Wiersum. Volgens hem verliep de communicatie met de overheid over eventuele beveiliging van zijn vader ’moeizaam’. „Mails en telefoon werden soms wekenlang niet beantwoord.”

Justitie houdt er sterk rekening mee dat het motief voor de moord op Peter R. de Vries ook te maken heeft met zijn betrokkenheid bij de kroongetuige. Twee verdachten werden na de moord in de buurt van de redactie van RTL in hartje Amsterdam al vluchtend op de snelweg opgepakt.

Het OM heeft nog niet gereageerd op de uitlatingen.