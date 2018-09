Belgische doodrijder opgepakt in Rotterdam

Eind januari 2011 verloor de Belg in de buurt van Koksijde de controle over zijn wagen, waarmee hij 160 kilometer per uur reed. Het voertuig knalde tegen een stenen duiker en kwam in de gracht terecht. Alle vier de inzittenden raakten gewond. David Durie (21) uit Veurne overleefde het ongeval niet. De bestuurder betuigde zijn spijt, maar kwam niet opdagen bij het proces.

Nathan L. werd veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf en een rijverbod van vijf jaar, maar ontvluchtte België. Eerst zocht hij zijn toevlucht in zijn geboorteland Congo, daarna streek hij neer in Rotterdam, waar hij donderdag werd opgepakt.