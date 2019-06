Rood kruispunt Opheusden beklad met penis

Het iets te rood uitgevallen wegdek is ’opgesierd’ met talloze remsporen. Ook tekende iemand een penis op de weg.

De politie kan er niet om lachen, zo meldt wijkagent Gerrit Langerak op Instagram. De agent heeft ook een verzoek. „Als u weet wie de ’kunstenaar’ is, hoor ik het graag. En als hij - en daar ga ik toch een beetje van uit - dit leest: terpetine en een borstel. Schoonmaken!”

Het kruispunt oogstte eerder deze week veel hilariteit door de nogal opvallende kleur van het wegdek. Het is knalrood geworden. Velen in het dorp vinden dat niks, maar een enkeling kan er wel om lachen: „Eindelijk een beetje kleur in ons dorp.”