Route Koningsdag in Tilburg uitgelekt

Ⓒ ANP

TILBURG - De plannen voor de route die koning Willem-Alexander en koningin Máxima en hun gevolg afleggen op Koningsdag in Tilburg, zijn uitgelekt. Dat meldt het Brabants Dagblad, dat routekaartjes in bezit heeft, vrijdag op de website. De gemeente zou ernstig in verlegenheid zijn gebracht en de geplande route voor 27 april nu mogelijk aanpassen.