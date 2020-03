Floor zit in zelfquarantaine en helpt ouders met voorleessessies op YouTube

,, Werk je momenteel thuis en schitteren je kinderen ook door aanwezigheid? Parkeer ze voor een aflevering van Floor leest voor”, leest de beschrijving van de eerste voorleesvideo van de Leidse. Met het boek Met Roos op Reis van Deborah Marcero op schoot leest Floor Punselie voor op YouTube. Toen duidelijk werd dat de scholen sloten, is ze er gelijk voor gaan zitten. Vanaf nu verschijnt iedere dag een filmpje waarin ze een verhaal voorleest.

Streep door theaterklussen

,,Al mijn theaterklussen zijn gecanceld, en ook het gastouderschap is op de lange baan geschoven. En ik zit dus thuis met keelpijn, iets waar ik al snel een beetje iebel van werd. Dus ik besloot iets te doen voor anderen wat ik kan’’, vertelt ze. Een verhaal vertellen en kinderen vermaken, dat ligt haar wel. En dus pakte ze haar boeken erbij en begon ze. ,,Gewoon heel simpel, geen effecten, geen bewerking. Gewoon luisteren naar een verhaal.’’

Aan het eind van de video geeft Punselie de luisteraars – leeftijdscategorie basisschool - nog een opdracht om vanuit het verhaal iets creatiefs te doen. Een knutsel- of tekenopdracht bijvoorbeeld. ,,Ik kan me voorstellen dat je als ouder thuiswerkt en je op een gegeven moment wel door je vermaak voor je kind heen bent. Als dit even helpt, kunnen zij net even die conference call doen.’’

Miljoenenpubliek

In eerste instantie kreeg ze vooral lovende reacties van bevriende ouders en collega’s met kinderen. Een collega stuurde direct een filmpje terug met een kunstwerk wat haar dochter had gemaakt na het eerste verhaal. ,,Ik hoef geen miljoenenpubliek, hoor. Als ik er mensen mee kan helpen, is het mooi. Zolang mensen het leuk vinden en ik de tijd heb, blijf ik het voorlopig iedere dag doen.’’