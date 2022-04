Gedraai, getreuzel en halve waarheden: appjes De Jonge wekken argwaan

Binnenland

Hugo de Jonge trekt boetekleed aan voor mondkapjesdeal

Minister Hugo de Jonge trekt in een uitlegbrief over de mondkapjesdeal met Sywert van Lienden schoorvoetend het boetekleed aan. Hij had melding moeten maken van zijn contacten met de mondkapjeshandelaar, ziet hij inmiddels in. En erkent dat hij daar ’onvoldoende op heeft toegezien’. Hij ’betreurt’ d...