Zeehondenpup Pieterburen vernoemd naar koningin Máxima

De pup van de gewone zeehond werd maandagochtend aangetroffen in de jachthaven van Vlieland. Het dier was verzwakt en is waarschijnlijk iets te vroeg geboren. Hij is waarschijnlijk zo’n twee dagen oud. De meeste jonkies van de gewone zeehond worden in juni geboren, zegt een woordvoerder van het zeehondencentrum. Ze krijgen dan ongeveer drie tot vier weken melk van hun moeders.

Het Zeehondencentrum, dat dit jaar eveneens 50 wordt, blijft voorlopig nog gesloten wegens de coronamaatregelen. De pup kan al wel dagelijks worden bewonderd via social media. Omdat Maximo nog erg zwak is, wordt hij nauwlettend in de gaten gehouden door de dierenartsen.