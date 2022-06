Luchtruim boven gevangenis Vught tijdelijk dicht vanwege verhoogd risico op ontsnappingen

„Op verzoek van de burgemeester van Vught en minister Weerwind voor Rechtsbescherming heeft minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat besloten om het luchtruim boven de penitentiaire inrichting in Vught tijdelijk te sluiten”, meldt een woordvoerster van het departement.

Aanleiding voor de sluiting is ’een verhoogd risico op vluchtpogingen van gedetineerden via de lucht’. „De aanpak van georganiseerde criminaliteit leidt tot een toename van arrestaties van een ’buitencategorie’ van zware criminelen. Deze personen realiseren zich dat lange gevangenisstraffen in het verschiet liggen. Omkoping, chantage en extreem gewelddadige ontsnappingspogingen zijn scenario’s waar de Dienst Justitiële Inrichtingen rekening mee houdt.”

Geen acuut risico

Het gaat niet om een acuut risico, vertelt de zegsvrouw. „Daarom gaat het tijdelijk vliegverbod in vanaf 1 juli aanstaande.” Toch is het moment van de maatregel opvallend. In het Marengoproces heeft het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag levenslang geëist tegen hoofdverdachte Ridouan Taghi en vier medeverdachten. Taghi zit gevangen in Vught. Ingewijden beweren dat het besluit niks te maken heeft met die strafeis.

Bekijk ook: OM eist levenslange gevangenisstraf tegen Ridouan Taghi en vier medeverdachten

„Het verbod bestrijdt tevens dat men inlichtingen over de infrastructuur van de gevangenis verzamelt via bijvoorbeeld luchtfoto’s”, aldus de woordvoerster van Justitie en Veiligheid. „Ook worden hiermee verder de mogelijkheden ingeperkt om met luchtvaartuigen smokkelwaar de gevangenis binnen te brengen, zoals wapens, drugs en mobiele telefoons.”

Tijdelijke aard

De luchtruimsluiting is ’van tijdelijke aard en kan verlengd worden als daar aanleiding toe is’. „De maatregel komt bovenop de bestaande maatregelen die er zijn om de veiligheid en orde in een gevangenis te bewaren, zoals de aanwijzing van het gebied rondom de gevangenis als veiligheidsrisicogebied, cameratoezicht en extra surveillance door politie.”

Uit het besluit blijkt dat er binnen zo’n vier kilometer van de gevangenis niet mag worden gevlogen. „Burgerluchtverkeer is om redenen van openbare orde en veiligheid verboden in het cirkelvormige gebied met een straal van 3700 meter gemeten vanuit het hart van de Penitentiaire Inrichting Vught, vanaf de grond tot een hoogte van 1500 ft.” De maatregelen vervalt - zonder verlenging - op 1 januari 2023.