Schippers: ziekenhuizen kunnen griepgolf aan

Een aantal ziekenhuizen in Nederland heeft een opnamestop afgekondigd in verband met de griepepidemie. De minister benadrukte dat het hierbij gaat om patiënten van wie behandeling kan worden uitgesteld. ,,Het is even schuiven. Ziekenhuizen kunnen dat best aan, maar het is wel druk.''

Vooral de uitval van personeel dat door de griep wordt geveld zorgt voor veel druk op de ziekenhuizen. ,,Als je het druk krijgt met nieuwe patiënten en je personeel neemt af, dat is meestal iets wat drukte veroorzaakt.''