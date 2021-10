Delftenaar broedde op aanslagen in Iran: ’We hebben kogels nodig’

De AIVD tipte justitie over Eisa S. (42). Justitie verdenkt hem ervan dat hij vanuit een tv-studio in Rijswijk plannen smeedde om met handgranaten en handvuurwapens aanslagen te plegen op politiemensen, bankgebouwen en de Revolutionaire Garde in Iran.

’We hebben kogels nodig, de ijzers hebben we al.’ Televisiepresentator Eisa S. uit Delft praatte op berichtendienst Telegram openlijk over vuurwapens, explosieven en doelwitten. De rechtbank Rotterdam heeft vastgesteld dat hij banken in brand wilde steken, maar ook aanslagen wilde plegen op hooggeplaatste Iraniërs.

Mogelijke doelwitten

S. besprak mogelijke doelwitten en stelde financiële steun in het vooruitzicht. Ook verzocht hij aanslagplegers om de aanslagen op te nemen. Die beelden wilde hij gebruiken voor de nieuwszender die hij beheerde.

Eisa S. is lid van de Iraanse verzetsbeweging ASMLA, die een afdeling heeft in Delft. De man beheert een televisiestation dat uitzendingen verzorgt over de beweging en de strijd voor onafhankelijkheid van de zuidwestelijke regio Ahwaz in Iran.

Bij een aanslag op een militaire parade van de Revolutionaire Garde in 2018 in Ahwaz werden 25 mensen gedood. Iran stelde de ASMLA verantwoordelijk. De Nederlandse tak stelde niets te maken te hebben met de aanslag. Ⓒ EPA

De ASMLA zou ook achter een grote aanslag zitten op een militaire parade van de Revolutionaire Garde in 2018 in Ahwaz. Daarbij werden 25 mensen gedood. Iran stelde de ASMLA verantwoordelijk en riep de Nederlandse ambassadeur op het matje, omdat de groep zich hier vrij kan bewegen. Leden vreesden dat Iran op Nederlands grondgebied tegenacties zou uitvoeren tegen groepsleden. De Nederlandse tak stelde niets te maken te hebben met de aanslag.

’Slachtoffer van Iraans complot’

S. zelf stelde dat hij slachtoffer was een Iraans complot om hem te besmeuren en zo onschadelijk te maken. Hij is gemarteld in Iran, vluchtte uit dat land en woont sinds 2014 in Nederland, waar hij werkt bij ’Ahwazna-tv’ over de bevrijding van de provincie Ahwaz, waar de bevolking geen Perzisch spreekt maar Arabisch.

Justitie sloeg aan op een reeks Telegram-berichten waarin sprake is van het maken van wapens en explosieven. Er werd om kogels gevraagd en er werden doelwitten besproken: een bus, een bankgebouw en vooral de gehate Iraanse Revolutionaire Garde.