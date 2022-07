Jonge pilote overleden door herseninfectie na muggenbeet: ’Nog nooit gezien’

Oriana Pepper (21) uit Bury St Edmunds, zo’n veertig kilometer ten noordoosten van Londen, was een pilote in opleiding bij luchtvaartmaatschappij EasyJet. De vrouw was naar België gekomen voor een cursus, maar ging op 7 juli 2021 naar de spoedeisende hulp nadat ze was gestoken door een mug naast haar rechteroog. Dat was opgezwollen en ontstoken.

Ze kreeg antibiotica, en werd vervolgens naar huis gestuurd. Twee dagen later werd ze door haar vriend echter terug naar het ziekenhuis gebracht, nadat ze thuis was ingestort. Ze stierf drie dagen later in het ziekenhuis.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Septische embolie

Uit het rapport van de lijkschouwer blijkt nu dat de vrouw overleed aan septische embolie – aderobstructie als gevolg van een ontsteking – door een besmetting met de bacterie staphylococcus aureus. „Ik heb nog nooit een geval als dit gezien”, schreef lijkschouwer Nigel Parsley in zijn verslag. „Het is een jammerlijke tragedie voor een jonge vrouw die een mooie carrière en een mooi leven voor zich had.”

„Mijn dochter vond niets leuker dan te gaan vliegen met mij en haar broer Oliver. Ze had iemand leren kennen waar ze van hield, ze had een job die ze leuk vond, en ze was haar dromen aan het bereiken”, zei haar vader Tristan tijdens een zitting over het bizarre overlijden. Er wordt in haar nagedachtenis een beurs opgericht die andere jonge vrouwen moet aanzetten om piloot te worden.