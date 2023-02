Premium Het beste van De Telegraaf

’Wie het langste zou leven, zou het vertellen’ Dirk zocht zeventig jaar lang naar het kind dat hij in 1953 redde van verdrinkingsdood

Door Fadime Demir

Dirk Marees Ⓒ Rias Immink

Een ontmoeting die zeventig jaar op zich heeft laten wachten. De zoektocht van Dirk Marees naar de baby die hij tijdens de watersnoodramp redde is voltooid. „De baby is een 70-jarige aardige mevrouw. Nu ik haar heb ontmoet is de cirkel is rond en kan ik rustig mijn ogen sluiten”, zegt de 94-jarige Marees.