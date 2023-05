Premium Het beste van De Telegraaf

Student redt man met scootmobiel uit water: ’Hield zich vast aan stuk hout, happend naar adem’

Door Daphne Stolwijk Kopieer naar clipboard

Ⓒ Taco van der Eb

Leiden - Het is zondagavond, 23:00 uur. Yoshua Harry (25) loopt zoals iedere avond een rondje door de stad, en zoals altijd loopt dat rondje door het Plantsoen. Hij is samen met zijn vriendin Gwyneth Booij en ze komen een vrouw met een wit hondje tegen. Het hondje begint plots hevig te blaffen naar het water. Harry heeft het al gauw door: dit is foute boel.