Verdwaalde jongen (16) uit kloof gered dankzij zijn fascinatie voor stenen

De verstandelijk gehandicapte jongen, die niet kan praten, kreeg tijdens een wandeling ruzie met zijn moeder en zus en zette het op een lopen. Hij verdwaalde en was ruim zes uur van de radar toen de reddingsdiensten een grootscheepse actie op touw zetten.

De reddingsploeg sprak met de moeder, die vertelde over zijn fascinatie voor stenen. „Hij is er altijd geboeid, het blijft hem bezighouden.” Toen een reddingswerker uren later in de bossen een herhalend getik van stenen hoorde, dacht hij meteen aan wat de moeder had gezegd.

Echo

„Ik hoorde het geluid van twee stenen die tegen elkaar werden geslagen, gevolgd door een echo. Toen wist ik meteen dat het de jongen moest zijn”, aldus Steve Goldsworthy van het reddingsteam. Omdat de jongen moeilijk te bereiken was, moest er een helikopter aan te pas komen om vast te stellen dat hij inderdaad in het ravijn zat.

De jongen zat onder een boom op een steile helling, op bijna vijf kilometer van de plek waar hij voor het laatst was gezien. Reddingswerkers daalden met touwen af om hem uit het ravijn te halen. Hij is zonder verwondingen herenigd met zijn familie.