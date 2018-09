Stelling: Gelekt rapport schaadt positie Trump

1 / 2 1 / 2 Ⓒ AP

Een week voor de inauguratie van Donald Trump onthulde nieuwszender CNN compromitterende informatie over de aanstaande president van de VS, die in handen zou zijn van de Russen. Zo zou Trump al jarenlang worden gesteund door Poetin en zou hij prostituees hebben laten urineren op een bed waarop Obama en zijn vrouw eerder sliepen. Onduidelijk is hoe betrouwbaar het rapport is. Waar of niet waar, wat zijn de gevolgen voor Trump?