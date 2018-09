Vader aanslagpleger Bataclan in RTL Late Night

1 / 2 1 / 2 Ⓒ ANP

AMSTERDAM - De vader van een van de aanslagplegers in de concertzaal Bataclan in Parijs is donderdagavond te gast in RTL Late Night. Samy Amimour was een van de IS-strijders die op 13 november 2015 het vuur openden tijdens een concert van Eagles Of Death Metal, waardoor 89 mensen om het leven kwamen.