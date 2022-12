Amerikaans parlement zet stap naar hoogste defensiebudget ooit: 858 miljard dollar

Hoewel de twee grote Amerikaanse partijen het vaak oneens zijn met elkaar, vindt men doorgaans over het defensiebudget eenvoudig overeenstemming. Zo ook nu: het tot eind dit jaar nog door de Democraten geleide Huis stemde in grote meerderheid voor, waardoor de vereiste tweederdemeerderheid eenvoudig werd behaald. De verwachting is dat in de Senaat hetzelfde gebeurt.

De nieuwe defensiebegroting is, mede als gevolg van verwachte extra uitgaven in verband met de oorlog in Oekraïne, aanzienlijk hoger dan die voor 2022. Voor dit jaar autoriseerde het Congres defensie-uitgaven ter waarde van 768 miljard dollar (727,3 miljard euro).