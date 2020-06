Rutte: ’doorgesnoven hooligans’ misbruikten demonstratie Den Haag

De premier zegt wel begrip te hebben voor de overige demonstranten. „Er stonden vooral oprecht bezorgde mensen. Dat respecteer ik zeer.” Hij wil zelf ook graag dat Nederland de 1,5 meterregel kan loslaten. Toch gaat dat volgens hem niet, omdat het virus „zit te wachten tot wij verslappen.”

Rutte benadrukt dat het recht op demonstreren nog steeds bestaat. „Dat is een groot goed. Iedereen heeft dat volste recht, of je nu tegen de coronamaatregelen demonstreert of tegen racisme. Maar je moet je wel aan die 1,5 meter afstand houden.”

Van de ongeveer vierhonderd mensen die de politie zondag op en rond het Malieveld in Den Haag rond een betoging had aangehouden, zitten nog tien tot vijftien mensen vast. Zij zitten in verzekering omdat ze worden verdacht van zwaardere feiten, zoals openlijke geweldpleging.

De rest van de aangehouden personen is na verhoor heengezonden met een afdoening op basis van de Wet openbare manifestaties (Wom). De politie is tot laat in de nacht van zondag op maandag bezig geweest met het afhandelen van het grote aantal arrestanten, laat een woordvoerder weten. Een grote groep was zondagavond al vrijgelaten.