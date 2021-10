Nieuw risiconiveau: coronasituatie in heel Nederland is zorgelijk

DEN HAAG - De stand van de corona-epidemie in Nederland is zorgelijk. Op dat risiconiveau staat het hele land in een nieuw waarschuwingssysteem dat de overheid heeft ingevoerd. Het is de opvolger van de regionale risiconiveaus, die vorige maand zijn afgeschaft.