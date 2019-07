Zuid-Afrika in oorlog met townshipbendes

Scholen in Mitchell's Plain proberen zich zo goed mogelijk te verdedigen tegen criminelen. Ⓒ Foto De Telegraaf

KAAPSTAD - Over het plan om het leger in te zetten tegen rivaliserende bendes in de townships van Kaapstad zijn de meningen verdeeld. In Mitchell’s Plain, een wijk op 30 kilometer ten noorden van het Kaapse stadshart die al jaren wordt geteisterd door slepende en dodelijke bendeoorlogen, is men voorzichtig hoopvol.