Lijsttrekker FvD Zuid-Holland stapt op

Roos was lijsttrekker tijdens de laatste Statenverkiezingen. Hij had eerder al tegen de omroep gezegd dat hij het niet zag zitten om de functies van Statenlid en Europarlementariër te combineren.

Forum voor Democratie is de grootste partij in Zuid-Holland. Onderhandelingen over een plek in het provinciebestuur mislukten. Momenteel staat de partij buitenspel bij de vorming van een nieuw bestuur.