Veel wethouders weg om politieke redenen

„Het jaar 2016 behoort tot de drie zwartste jaren voor wethouders”, sinds 2002 toen het dualisme werd ingevoerd waardoor wethouders geen deel meer uitmaken van de gemeenteraad. Sinds de invoering van het dualisme kwamen alleen meer wethouders ten val in 2004 (145) en 2008 (122), aldus het ambtenarenblad.

Verstoorde verhoudingen en gebroken coalities waren in 2016 de belangrijkste redenen waardoor wethouders van het collegepluche werden gestuurd. In 28 gemeenten kwam het college door onderlinge verstoorde verhoudingen ten val. Nooit sneuvelden er sinds de invoering van het dualisme in 2002 zoveel coalities. Volgens de onderzoekers raakt het politieke landschap in de gemeenteraden steeds meer versplinterd, waardoor het aantal coalitiepartijen stijgt.

In vijftien gemeenten eindigde het wethouderschap wegens onvrede over de manier van werken, of omdat de wethouder verzuimde de raad tijdig te informeren. Niet-integer gedrag kostte wethouders in tien gemeenten de kop, waaronder Aalten, Bergen, Cranendonck en het Limburgse Leudal.

In totaal vertrokken in 2016 ruim 190 wethouders om persoonlijke redenen of omdat ze een andere baan kregen. Voor een handvol wethouders bleek de zwaarte van het ambt de reden voor vrijwillig vertrek.

In totaal telt Nederland ongeveer 1450 wethouders.