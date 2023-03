Jonge vrouw op klaarlichte dag verkracht door man (21) in Enschede

Op maandag 19 december loopt een jonge vrouw in het centrum van Enschede als ze benaderd wordt door een 21-jarige, uit Sierra Leone afkomstige, man. „Can I ask you something?”, vraagt hij de nietsvermoedende vrouw. Vervolgens wordt het slachtoffer met geweld tegen de grond gewerkt en wordt ze onder andere in haar gezicht geslagen en meegesleurd door de verdachte.

Ze wordt bruut verkracht. Daarbij spreekt de verdachte naar verluidt de woorden ’It’s really fine, oh it’s fine’, uit. De verkrachting wordt op camerabeelden vastgelegd.

Bekentenis

De 21-jarige man ontkent de strafbare feiten waar hij van verdacht wordt niet. Volgens officier van justitie Menno Hoekstra komt zijn verklaring zelfs neer op een bekentenis, zo meldt RTV Oost.

Hoe oud het slachtoffer is en waar zij woont, is niet bekend. „Over het slachtoffer doet het Openbaar Ministerie geen meldingen”, laat een woordvoerder weten.

Pieter Baan Centrum

De verdachte zit vast in het huis van bewaring en wordt over een aantal weken onderworpen aan een onderzoek in het Pieter Baan Centrum. Wanneer dat onderzoek is afgerond zal de zaak inhoudelijk behandeld worden.

Een volgende pro forma-zitting staat gepland op 16 juni.