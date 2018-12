Penthouse: 1 miljoen voor video Trump

Volgens een belastend rapport dat dinsdag openbaar werd gemaakt door de Amerikaanse website Buzzfeed, heeft Trump in de presidentiële suite van het hotel, waar ook Michelle en Barack Obama hebben geslapen, de bloemetjes flink buiten gezet. De Russische geheime dienst FSB zou de ‘actie’ hebben geregeld en gemonitord.

Trump zelf deed de aantijgingen in het rapport woensdag tijdens een persconferentie - de eerste die hij gaf sinds zijn verkiezing - af als ’ kletspraat’. „Het dossier is door ’zieke mensen, onze tegenstanders’ samengesteld”, aldus de Republikein.

ATTENTION: We are offering up to $1-million for exclusive rights to the FSB tapes of Donald Trump's #goldenshowers— Penthouse (@Penthouse) January 11, 2017