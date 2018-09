Obama wil Chelsea Manning vrijlaten

Manning werd in 2010, toen ze nog Bradley heette en soldaat was in het Amerikaanse leger, door de marechaussee gearresteerd wegens het doorspelen van gestolen defensiemateriaal aan WikiLeaks. Het ging onder veel meer om videobeelden van een Amerikaanse helikopteraanval in Bagdad in 2007.

Daags na de veroordeling wegens hoogverraad in 2013 maakte Manning, die voor de krijgsraad spijt betuigde maar veel zwaarder werd gestraft dan andere klokkenluiders, bekend als vrouw door het leven te willen gaan. Recent probeerde ze twee keer zelfmoord te plegen. Om toestemming af te dwingen voor een geslachtsoperatie van man tot vrouw ging Manning in hongerstaking.